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Zápas hviezd NHL bude v novom formáte
Podujatie sa uskutoční 6. februára 2027 v UBS Arene, domovskom stánku New Yorku Islanders. Tímy odohrajú turnaj systémom každý s každým v zložení troch proti trom.
Autor TASR
New York 3. júna (TASR) - Predstavitelia zámorskej hokejovej NHL oznámili zmenu formátu Zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, USA, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín vrátane ruských hokejistov. Novinka otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom.
Podujatie sa uskutoční 6. februára 2027 v UBS Arene, domovskom stánku New Yorku Islanders. Tímy odohrajú turnaj systémom každý s každým v zložení troch proti trom. „Na formáte All-Star, ktorý sme používali v uplynulých rokoch, nebolo nikdy nič zlé. Myslíme si však, že to, čo sme pripravili, bude zábavné a zaujímavé. Práve o to ide pri tomto podujatí,“ citovala agentúra AFP komisára profiligy Garryho Bettmana.
All-Star zápas uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre Turnaj štyroch krajín. V tomto roku sa neuskutočnil z dôvodu olympijského turnaja v Miláne.
Podujatie sa uskutoční 6. februára 2027 v UBS Arene, domovskom stánku New Yorku Islanders. Tímy odohrajú turnaj systémom každý s každým v zložení troch proti trom. „Na formáte All-Star, ktorý sme používali v uplynulých rokoch, nebolo nikdy nič zlé. Myslíme si však, že to, čo sme pripravili, bude zábavné a zaujímavé. Práve o to ide pri tomto podujatí,“ citovala agentúra AFP komisára profiligy Garryho Bettmana.
All-Star zápas uvidia diváci po dvojročnej prestávke. Najskôr ho vedenie súťaže zrušilo pre Turnaj štyroch krajín. V tomto roku sa neuskutočnil z dôvodu olympijského turnaja v Miláne.