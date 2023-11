Zápas Bulharska s Maďarskom bude napokon v Sofii bez divákov

Sofia 14. novembra (TASR) - Štvrtkový zápas kvalifikácie ME 2024 medzi Bulharskom a Maďarskom sa bude hrať v Sofii pred prázdnym hľadiskom. Bulharskí organizátori sa takýmto spôsobom snažia zamedziť, aby duel narušil protest proti tamojšej futbalovej federácii.



Zápas sa pôvodne mal hrať v Plovdive, no miestny primátor informoval, že to nie je možné, pretože štadión Christa Boteva prechádza rekonštrukciou a do štvrtka nemôže byť pripravený. Primátor Sofie Kostadin Dimitrov najprv odmietol konanie zápasu na území hlavného mesta z bezpečnostných dôvodov, no so šéfom zväzu Borislavom Michajlovom napokon našli riešenie. "Bulharský futbalový zväz predložil UEFA nevyhnutné garancie od miestnych autorít a správcu štadióna Vasila Levského. Duel sa bude hrať v Sofii bez divákov," zverejnila v utorok UEFA podľa DPA.



Bulhari už nemajú šancu postúpiť na európsky šampionát. Maďarom stačí na spečatenie postupu z G-skupiny získať v novembrovom asociačnom termíne jeden bod. Ak sa im to nepodarí v Sofii, druhý pokus budú mať v nedeľnom domácom zápase s Čiernou Horou.