Zápas Ligue 2 Ajaccio-Dunkerque odložili, u hostí bol koronavírus

Paríž 12. septembra (TASR) - Šíriaca sa druhá vlna koronavírusovej pandémie zasiahla aj do programu druhej najvyššej francúzskej futbalovej ligy. Sobotňajší zápas medzi domácim AC Ajaccio a USL Dunkerque museli zrušiť z dôvodu pozitívneho testu u jedného z hráčov hostí. Potvrdil to riadiaci orgán francúzskych profesionálnych futbalových súťaží, LFP.



Stretnutie tretieho kola je prvým duelom Lique 2 v tejto sezóne, ktorý sa odohrá v náhradnom termíne. V najvyššej súťaži z rovnakých dôvodov museli odvolať hneď otvárací zápas sezóny medzi Olympiquom Marseille a AS Saint-Étienne. Pozitívne testy mali viacerí hráči Marseille.