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Zápas Marseille - Levski Sofia poznačil násilný konflikt fanúšikov
Konflikt vypukol na štadióne Velodrome približne 10 minút pred začiatkom duelu, keď skupina fanúšikov Marseille prenikla na tribúnu hostí.
Autor TASR
Marseille 27. novembra (TASR) - Päť fanúšikov bulharského futbalového klubu Levski Sofia skončilo v nemocnici po násilnom strete s domácimi priaznivcami tímu Olympique Marseille pred štvrtkovým stretnutím Európskej ligy (1:0). Tréneri oboch klubov označili incident za neakceptovateľný.
Konflikt vypukol na štadióne Velodrome približne 10 minút pred začiatkom duelu, keď skupina fanúšikov Marseille prenikla na tribúnu hostí, kde už bolo zhromaždených približne 500 priaznivcov bulharského družstva. „Päť fanúšikov previezli do nemocnice s poraneniami očí, hlavy a vykĺbeným ramenom. Šesť ďalších ošetrili na mieste,“ informovala podľa AFP polícia v Marseille a potvrdila, že všetci zranení boli priaznivci hosťujúceho tímu.
Bezpečnostnej službe sa situáciu podarilo upokojiť ešte pred úvodným výkopom. „Je to poľutovaniahodný incident, je to neakceptovateľné. Som z toho veľmi smutný, verím, že sa nikomu nič vážne nestalo,“ povedal po stretnutí tréner Sofijčanov Julio Velazquez a ku kritike sa pridal i domáci kouč Bruno Genesio. „Žijeme vo veľmi násilnom období našej spoločnosti. Je to veľmi poľutovaniahodné.“
Konflikt vypukol na štadióne Velodrome približne 10 minút pred začiatkom duelu, keď skupina fanúšikov Marseille prenikla na tribúnu hostí, kde už bolo zhromaždených približne 500 priaznivcov bulharského družstva. „Päť fanúšikov previezli do nemocnice s poraneniami očí, hlavy a vykĺbeným ramenom. Šesť ďalších ošetrili na mieste,“ informovala podľa AFP polícia v Marseille a potvrdila, že všetci zranení boli priaznivci hosťujúceho tímu.
Bezpečnostnej službe sa situáciu podarilo upokojiť ešte pred úvodným výkopom. „Je to poľutovaniahodný incident, je to neakceptovateľné. Som z toho veľmi smutný, verím, že sa nikomu nič vážne nestalo,“ povedal po stretnutí tréner Sofijčanov Julio Velazquez a ku kritike sa pridal i domáci kouč Bruno Genesio. „Žijeme vo veľmi násilnom období našej spoločnosti. Je to veľmi poľutovaniahodné.“