Zápas medzi Alkmaarom a Slovanom posunuli pre búrku na 18.45 h

Na snímke tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. Foto: TASR - Martin Baumann

Zmena času je spôsobená očakávanou búrkou, ktorá má vo štvrtok večer prejsť nad Holandskom. Očakáva sa, že bude najsilnejšia okolo 23.00 h s nárazmi vetra až do 100 km/h.

Autor TASR
Alkmaar 22. októbra (TASR) - Začiatok štvrtkového futbalového zápasu Konferenčnej ligy medzi AZ Alkmaar a ŠK Slovan Bratislava bol po dohode s UEFA a miestnymi orgánmi posunutý na 18.45 hod. Pôvodne bol úvodný výkop naplánovaný na 21.00 h.

Zmena času je spôsobená očakávanou búrkou, ktorá má vo štvrtok večer prejsť nad Holandskom. Očakáva sa, že bude najsilnejšia okolo 23.00 h s nárazmi vetra až do 100 km/h. Ak by sa zápas začal v pôvodnom čase, mohlo by to predstavovať bezpečnostné riziko pre návrat fanúšikov zo štadióna. Informácie priniesol na svojom oficiálnom webe AZ Alkmaar.



