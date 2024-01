Zápas medzi Buffalom a Chicagom odložili pre nepriaznivé počasie

Buffalo 17. januára (TASR) - Vedenie hokejovej NHL odložilo zápas medzi Buffalom Sabres a Chicagom Blackhawks, ktorý bol na programe v noci na štvrtok. Dôvodom sú cestovné obmedzenia v západnej časti štátu New York pre nepriaznivé počasie. Stretnutie sa odohrá o deň neskôr.



Blackhawks už do mesta pricestovali, čo zvyčajne stačí na verdikt v prospech uskutočnenia zápasu. V samotnom Buffale však platí zákaz cestovania a meteorológovia očakávajú kalamitu s dvoma metrami snehu. Už cez víkend odložilo vedenie tamojšej súťaže amerického futbalu NFL duel play off medzi Buffalom Bills a Pittsburgh Steelers (31:17) z nedele na pondelok. Dôvodom bolo taktiež výdatné sneženie. Informácie priniesla agentúra AP.