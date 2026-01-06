< sekcia Šport
Zápas play in netrval ani štvrtinu, Trapani nemalo dosť hráčov
Trapani sužujú finančné problémy a na palubovke Hapoelu malo v prvom stretnutí dvojzápasu k dispozícii spolu iba piatich hráčov.
Autor TASR
Holon 6. januára (TASR) - Utorkový zápas play in basketbalovej Ligy majstrov medzi tímami Hapoel Holon a Trapani Shark sa skončil predčasne už v prvej štvrtine. Príčinou bolo, že talianske družstvo už nemalo na ihrisku dostatok hráčov potrebných pre hru.
Trapani sužujú finančné problémy a na palubovke Hapoelu malo v prvom stretnutí dvojzápasu k dispozícii spolu iba piatich hráčov. Dvaja z nich boli navyše juniori bez jediného štartu v medzinárodnej súťaži. Klub tak pristúpil k rozhodnutiu ukončiť zápas čo najskôr. V čase 3:06 pred koncom prvej štvrtiny sa vyfauloval štvrtý hráč Trapani a keďže tím nemal na palubovke dvoch hráčov, ktorí by si mohli prihrať, rozhodcovia podľa pravidiel basketbalu zápas ukončili s konečným skóre 38:5 pre izraelský klub.
Trapani sa vyhlo kontumácii, naďalej však bude čeliť trestu zo strany vedenia súťaže. Podľa pravidiel Ligy majstrov môže klub čeliť disciplinárnemu stíhaniu, ak nenominuje na stretnutie aspoň desať hráčov. V rovnakej fáze tretej najkvalitnejšej súťaže v Európe sa predstavil aj slovenský majster Patrioti Levice, v utorok uspel v prvom dueli na palubovke nemeckého Würzburgu.
