Zápas Šeriff Tiraspoľ - Partizan Belehrad sa bude hrať bez divákov

Kišiňov 14. februára (TASR) - Úvodný zápas play off o postup do osemfinále Európskej konferenčnej ligy medzi Šeriffom Tiraspoľ a Partizanom Belehrad sa vo štvrtok bude hrať v Kišiňove pred prázdnymi tribúnami. Rozhodli o tom moldavské štátne orgány.



Šeriff nemôže hrať svoje domáce európske zápasy v Tiraspole z bezpečnostných dôvodov po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA). Tiraspoľ sa nachádza na území odštiepeneckej republiky Podnestersko, ktorú od roku 1991 chránia ruské jednotky. O neprítomnosti fanúšikov na štadióne rozhodli autority v Kišiňove, ktoré sa obávajú, že by hosťujúci srbskí fanúšikovia mohli destabilizovať bezpečnostnú situáciu v krajine deklarovaním podpory ruskej invázie do susednej Ukrajiny. Správu zverejnila AP.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok varovala, že Rusko plánuje túto bývalú sovietsku republiku destabilizovať a prevziať v nej moc.