Zápas ŠK Slovan a DAC Dunajská Streda si vyžiada viaceré obmedzenia

Bratislava 13. apríla (TASR) - V súvislosti so sobotným zápasom ŠK Slovan - DAC Dunajská Streda na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste treba počítať s istými dopravnými obmedzeniami. Informuje o tom polícia i mestská časť. Športové podujatie označil organizátor ako podujatie s osobitným režimom.



"Obmedzenia v cestnej premávke možno očakávať najmä pred a po skončení sa futbalového zápasu na uliciach V. Tegelhoffa, Bajkalská a Vajnorská," približuje polícia na sociálnej sieti. V prípade potreby budú premávku riadiť policajti, polícia preto ľudí žiada, aby rešpektovali jej pokyny.



Od 14.00 h bude uzavretý vstup na neďaleké detské ihrisko. Na námestí pred štadiónom je plánované sprievodné kultúrne podujatie pre fanúšikov. Bude pred zápasom od 13.30 do 15.30 h, ako aj po zápase od 17.30 do 20.00 h.



Futbalový zápas sa má začať o 15.30 h.