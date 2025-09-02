< sekcia Šport
Zápas Slovensko - Nemecko povedie Holanďan Gözübüyük
Tridsaťdeväťročný Gözübüyük viedol pred necelým mesiacom úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov Kairat Almaty - ŠK Slovan Bratislava (1:0).
Autor TASR
Nyon 2. septembra (TASR) - Štvrtkový šláger A-skupiny futbalovej kvalifikácie MS 2026 Slovensko - Nemecko povedú rozhodcovia z Holandska. Hlavným bude Serdar Gözübüyük, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Erwin Zeinstra a Patrick Inia.
Tridsaťdeväťročný Gözübüyük viedol pred necelým mesiacom úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov Kairat Almaty - ŠK Slovan Bratislava (1:0). V úplnom závere stretnutia tréner slovenského šampióna Vladimír Weiss starší neudržal nervy. Slovne zaútočil na rozhodcu Gözübüyüka a ten ho vylúčil.
Zápas Slovensko - Nemecko sa hrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave vo štvrtok 4. septembra. Úvodný výkop je o 20.45 h.
