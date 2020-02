Zápas Slovensko - Veľká Británia otvoria Schmiedlová s Watsonovou

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Pohára federácie:

SLOVENSKO - Veľká Británia



piatok: 16.00 Anna Karolína Schmiedlová - Heather Watsonová, Viktória Kužmová - Hariett Dartová



sobota: 16.00 Kužmová - Watsonová, Schmiedlová - Dartová



Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a britská jednotka Heather Watsonová nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie. V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Viktória Kužmová s britskou dvojkou Harriet Dartovou. Rozhodol o tom piatkový žreb.Sobotňajší program v AXA aréne otvorí o 16.00 h súboj tímových jednotiek Kužmovej s Watsonovou. Po nich by sa mali na kurte objaviť Schmiedlová s Dartovou. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták tandem Kužmová, Magdaléna Rybáriková, britská kapitánska Anne Keothavongová predbežne nahlásila pár Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová. Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Budapešti, kde bude 12 tímov 14.-19. apríla bojovať o cennú trofej. Účasť už majú istú vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty a domáce maďarské družstvo.Britky pricestovali do Bratislavy bez svojej jednotky Johanny Kontovej. Vlaňajšiu semifinalistku Roland Garros dlhodobo trápi zranenie kolena a ešte pred štartom Australian Open oznámila, že Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá. K dispozícii nie je ani Katie Boulterová - strojkyňa vlaňajšieho víťazstva nad Kazachstanom. Hlavnou rozhodkyňou bratislavského stretnutia bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Chorvátka Adelka Cinková.