Zápas Zlatých Moraviec a Michaloviec o udržanie sa skončil remízou

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)

Góly:

52. Horák - 10. Kanu.

Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Roszbeck,

ŽK: Grozdanovski, Ďubek, Menich – Yilmaz, Vaško, Mendez, Oshima, Toševski, Kožuchar,

ČK: 67. Vaško (Michalovce) po druhej ŽK,

568 divákov



Zostavy:

ViOn:

Lukáč – Suľa (46. Horák), Bednár, Menich, Čögley – Sloboda (32. Grozdanovski), Neofytidis (46. Tóth) – Mondek (80. Kolesár), Ďubek, Kyziridis – Jibril

Michalovce:

Kožuchar – Kotula, Ranko, Begala, Vaško - Popovits (65. Magda), Oshima, Žofčák, Mendez – Kanu (73. Artabe), Yilmaz (16. Toševski)

Zlaté Moravce 18. apríla (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v pondelkovej dohrávke 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa s MFK Zemplín Michalovce 1:1. ViOn figuruje na predposlednom mieste tabuľky s mankom sedem bodov na Michalovce a Senicu, no má zápas k dobru.Od úvodných minút bola aktivita na hosťujúcich kopačkách. Do vedenia išli už v 10. minúte, Žofčák poslal prízemný center na hranicu malého vápna, kde si zabehol Kanu a strelou zblízka prekonal Lukáča. Po dlhých minútach odpovedali domáci v 34. minúte, keď Ďubekova strela len tesne minula ľavý horný roh Kožucharovej brány.Do druhého dejstva vstúpili aktívnejšie domáci, v 49. minúte Horákovu prudkú strelu vyrazil Kožuchar, aby následná dorážka Kyziridisa minula cieľ. Vyrovnanie priniesla 52. minúta, Ďubek rozohral štandardnú situáciu, na jeho center si vyskočil Horák a premiérovým gólom prekonal Kožuchara. V 64. minúte peknú kombináciu Jibril -Horák nezakončil úspešne Mondek. Od 67. minúty hrali domáci presilovku, keď sa po druhej žltej karte porúčal z ihriska Vaško. V 72. minúte sa ocitol v sľubnej šanci Mondek, z ôsmich metrov vypálil nad. V 83. minúte sa rútil Kotula sám na Lukáča, no ten skvelým zákrokom udržal domácich v hre. V 85. minúte mohol rozhodnúť Kyziridis, z piatich metrov však trafil na bránkovej čiare Magdu. V nadstavenom čase neplatil Jibrilov gól pre ofsajd a tak sa body delili.