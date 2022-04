Zápasenie: Horváth v repasáži ME neuspel, Drmola prehral v osemfinále

do 77 kg - repasáž, 1. kolo: Mantas Sinkevičius (Lit.) - Denis HORVÁTH (SR) 10:3



do 72 kg - osemifinále: Šmagi Bolkvadze (Gruz.) - Leoš DRMOLA (SR) 8:0

Budapešť 2. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Denis Horváth neuspel na ME v Budapešti v prvom kole repasáže s Litovcom Mantasom Sinkevičiusom 3:10. Prišiel tak o šancu získať medailu v kategórii do 77 kg v grécko-rímskom štýle.V sobotu sa predstavil aj posledný slovenský zástupca. Leoš Drmola vo váhovej kategórii do 72 kg v grécko-rímskom štýle prehral v osemfinále. Nad jeho sily bol Gruzínec Šmagi Bolkvadze, ktorému podľahol 0:8. Na turnaji tak môže bojovať ďalej iba v prípade, ak jeho premožiteľ postúpi do finále.