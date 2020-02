Makojev postúpil do štvrťfinále, Gulajev neuspel v repasáži

ME v Ríme - voľný štýl:



do 74 kg



kvalifikačné kolo:



Jakub SÝKORA (SR) - Charlie James Bowling (V.Brit.) 13:3



osemfinále:



Murad Kuramagomedov (Maď.) - SÝKORA 10:0





do 79 kg



osemfinále:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Hanoc Rachamin (Izr.) 5:2



štvrťfinále:



Magomed Ramazanov (Rus.) - GULAJEV 10:0



repasáž:



Batuhan Demircin (Tur.) - GULAJEV 7:3







do 86 kg



kvalifikačné kolo:



Boris MAKOJEV (SR) - Stefan Reichmuth (Švaj.), MAKOJEV postúpil bez boja, Reichmuth nenastúpil pre zranenie



osemfinále:



MAKOJEV - Mihály NAGY (Maď.) 10:0





Rím 15. februára (TASR) - Slovenský zápasník vo voľnom štýle Boris Makojev sa prebojoval na ME v Ríme do štvrťfinále hmotnostnej kategórie do 86 kg. V sobotu najprv postúpil z kvalifikačného kola bez boja, keďže jeho súper Stefan Reichmuth zo Švajčiarska nenastúpil na zápas pre zranenie. V osemfinále potom Makojev zvíťazil nad Maďarom Mihályom Nagyom na technickú prevahu 10:0. Vicemajster sveta z Paríža 2017 sa v boji o postup do semifinále stretne s Gruzíncom Datom Marsagišvilim.Ďalší voľnoštýliar Achsarbek Gulajev, ktorý sa v piatok postaral o prvé slovenské víťazstvo na prebiehajúcom európskom šampionáte, sa v sobotu predstavil v repasáži v kategórii do 79 kg. V prípade úspechu mohol zabojovať o bronzovú medailu. Turek Batuhan Demircin bol však nad jeho sily a prehral s ním 3:7 na body.V kategórii do 74 kg bol v akcii Jakub Sýkora. Začal úspešne, keď v kvalifikačnom kole zdolal Brita Charlieho Bowlinga na technickú prevahu 13:3. Následne v osemfinále však nestačil na naturalizovaného maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova (0:10).