Zápasenie: Makojevovi unikla miestenka na OH, prehral v semifinále

Slovenský reprezentant v zápasení vo voľnom štýle Tajmuraz Salkazanov (modrý) a Estónec Erik Reinbok (bielo-červený) počas súboja v hmotnostnej kategórii do 74 kg na európskom olympijskom kvalifikačnom turnaji v Budapešti vo štvrtok 18. marca 2021. Foto: TASR/DUNA/MTI - Zsolt Szigetváry

Slovenský reprezentant v zápasení vo voľnom štýle Tajmuraz Salkazanov (modrý) a Estónec Erik Reinbok (bielo-červený) počas súboja v hmotnostnej kategórii do 74 kg na európskom olympijskom kvalifikačnom turnaji v Budapešti vo štvrtok 18. marca 2021. Foto: TASR/DUNA/MTI - Zsolt Szigetváry

európska olympijská kvalifikácia /Budapešť/ - voľný štýl



do 74 kg



kvalifikačné kolo:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Erik Reinbok (Est.) 8:1 na body



osemfinále:



Ali Paša Umarpašajev (Bulh.) - SALKAZANOV 8:4 na lopatky







do 86 kg



osemfinále:



Boris MAKOJEV (SR) - Simone Iannattoni (Tal.) 11:0 na techn. prevahu



štvrťfinále:



MAKOJEV - Sandro Aminašvili (Gruz.) 6:0 na body



semifinále:



Osman Göcen (Tur.) - MAKOJEV 16:6 na techn. prevahu



Budapešť 18. marca (TASR) - Slovenskému reprezentantovi v zápasení Borisovi Makojevovi tesne unikla miestenka na olympijské hry v Tokiu. Dvadsaťosemročný voľnoštýliar sa na európskom kvalifikačnom turnaji v Budapešti prebojoval vo štvrtok až do semifinále hmotnostnej kategórie do 86 kg, v ňom ale nestačil na Turka Osmana Göcena, ktorému podľahol na technickú prevahu (6:16). Postup na OH si v každej kategórii vybojujú iba finalisti.Makojev najprv v osemfinále zvíťazil nad Talianom Simonem Iannattonim 11:0 na technickú prevahu, potom vo štvrťfinále zdolal Gruzínca Sandra Aminašviliho hladko 6:0 na body. V semifinále však bol Göcen nad jeho sily. Už po prvej perióde s ním prehrával 2:8, následne oživil svoju šancu úspešným útokom na nohy súpera, no Turek potom zabral a ukončil zápas ešte pred časovým limitom. Rodák zo Severného Osetska bude v piatok bojovať o konečné tretie miesto, to však z hľadiska účasti na OH už nič nerieši.Vo štvrtok bol v maďarskej metropole v akcii aj druhý reprezentant SR v zápasení voľným štýlom Tajmuraz Salkazanov. V hmotnostnej kategórii do 74 kg zvíťazil v predkole nad Estóncom Erikom Reinbokom jednoznačne 8:1 na body. V osemfinále však nestačil na Aliho Pašu Umarpašajeva z Bulharska, ktorý ho položil na lopatky a vypadol tak z hry o Tokio. Makojev aj Salkazanov budú mať ešte jednu šancu vybojovať si účasť na olympiáde - 6.-9. mája na svetovej kvalifikácii v Sofii.Slovensko má na európskom kvalifikačnom turnaji ešte jedno želiezko v ohni. V sobotu bude zápasiť Denis Horváth v grécko-rímskom štýle v kategórii do 77 kg. Na žinenkách v Budapešti už nesúťažili zápasníci, ktorí si postup na OH vybojovali na MS 2019 v kazašskom Nursultane.