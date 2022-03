Zápasník Cakulov uspel v repasáži, zabojuje o bronz

ME v Budapešti - voľný štýl



86 kg:



kvalifikačné kolo:



Tarzan Majsuradze (Gruz.) - Boris MAKOJEV (SR) 5:2 na body



97 kg:



repasáž:



Batyrbek CAKULOV (SR) - Magomedgadji Nurov (S.Mac.) 5:0 na body

Budapešť 28. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Batyrbek Cakulov bude v utorok večer bojovať na majstrovstvách Európy v Budapešti o bronzovú medailu vo voľnoštýliarskej kategórii do 97 kg. V kvalifikačnom kole síce prehral s domácim Vladislavom Bajcajevom 1:3, no súper postúpil do finále a poslal tak Cakulova do repasáže. V nej v utorok zdolal Magomedgadjiho Nurova zo Severného Macedónska jednoznačne 5:0 na body. Súperom Cakulova v boji o bronz bude Nemec Erik Thiele.Dvadsaťtriročný Cakulov je rodák zo Severného Osetska v južnom Rusku, slovenské občianstvo získal len nedávno. Na ME 2022 absolvuje premiéru v slovenskej reprezentácii. V ruskom drese už slávil úspechy v kategórii do 23 rokov, keď ešte štartoval do 92 kg. Na ME do 23 rokov v Novom Sade 2019 vybojoval zlato a rok predtým v Istanbule bronz. Pred tromi rokmi získal striebornú medailu na MS do 23 rokov, ktoré sa konali takisto v Budapešti. V roku 2018 triumfoval na ruskom šampionáte.Nedarilo sa ďalšiemu voľnoštýliarovi Borisovi Makojevovi, účastník OH v Tokiu prehral v kategórii do 86 kg v kvalifikačnom kole s Tarzanom Majsuradzem 2:5. Musel tak čakať, či ho Gruzínec potiahne do repasáže.V kategórii do 74 kg zvládol Tajmuraz Salkazanov svoj úvodný krok na ceste k obhajobe titulu majstra Európy z Varšavy. V osemfinále zvíťazil nad Poliakom Kamilom Rybickým 5:0. Dvadsaťpäťročný zápasník narazí vo štvrťfinále na Rumuna Zuraba Kaprajeva.V kategórii do 125 kg prehral Gabriel Tysz hneď v predkole. Nestačil na Maďara Daniela Ligetiho, ktorému podľahol na lopatky.