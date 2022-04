Zápasník Drmola prehral v repasáži s Litovcom Sleivom 0:8

ME v Budapešti - grécko-rímsky štýl



do 72 kg - repasáž, 1.kolo:

Kristupas Sleiva (Lit.) - Leoš DRMOLA (SR) 8:0

Budapešť 2. apríla (TASR) - Zápasník v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola ukončil pôsobenie Slovákov na ME v Budapešti. Nad jeho sily bol v nedeľu v prvom kole repasáže v kategórii do 77 kg Litovec Kristupas Sleiva, ktorému podľahol 0:8. Do boja o bronz tak nepostúpil.Slovensko získalo v maďarskej metropole dve medaily zásluhou voľnoštýliarov. Tajmuraz Salkazanov obhájil titul majstra Európy v kategórii do 74 kg a ďalší rodák zo Severného Osetska Batyrbek Cakulov pri svojej premiére v slovenskom drese vybojoval bronz do 97 kg.