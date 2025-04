Gulajev a Cakulov prehrali vo štvrťfinále a museli čakať

ME v zápasení v Šamoríne - muži - voľný štýl



do 79 kg



štvrťfinále:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Zelimchan Chadžiev (Fr.) 0:4 na body







do 97 kg



štvrťfinále:



Batyrbek CAKULOV (SR) - Magomed Kurbanov (UWW) 1:9 na body

Šamorín 7. apríla (TASR) - Slovenskí zápasníci Achsarbek Gulajev a Batyrbek Cakulov neuspeli v prvý deň ME v Šamoríne, keď obaja prehrali svoje úvodné duely. Gulajev nestačil vo štvrťfinále vo voľnom štýle do 79 kg na francúzskeho reprezentanta Zelimchana Chadžieva, ako nasadená jednotka mu podľahol 0:4 na body. Cakulov v rovnakej fáze v kategórii do 97 kg prehral vysoko 1:9 s Rusom Magomedom Kurbanovom, ktorý štartoval s neutrálnym štatútom pod hlavičkou UWW. Obaja domáci borci tak museli čakať, či ich súperi potiahnu do repasáže.V úvodný deň šampionátu boli v akcii dvaja elitní slovenskí voľnoštýliari, ktorí vďaka svojmu vysokému rebríčkovému postaveniu nemuseli absolvovať kvalifikačné kolo a začali až vo štvrťfinále. Ako prvý sa na žinenku dostal Gulajev. Dvadsaťsedemročný rodák zo Severného Osetska začal pasívne, po druhom napomínaní musel do 30 sekúnd zabodovať, čo sa mu nepodarilo a prvý bod si tak pripísal Chadžiev. Ten sa následne dostal do rovnakej pozície, ale v časovej lehote vytlačil Gulajeva zo žinenky a viedol 2:0. Slovenský reprezentant musel v závere otvoriť hru, ale očakávaný útok neprišiel, naopak súper ešte zvýšil vedenie a vybojoval si postup.Nedarilo sa ani Cakulovovi. Ako nasadená trojka dostal nečakane náročného súpera, Kurbanov od úvodu tlačil, bol jasne aktívnejší a po prvej perióde viedol 5:0. Cakulov získal bod po tom, ako bol súper potrestaný za opakovaný úder do tváre. Potom sa snažil útočiť na nohy, ale Kurbanov sa nielenže ubránil, ale z protiútokov bodoval. Po prehre 1:9 tak slovenský reprezentant musel dúfať, že protivník postúpi do finále a potiahne ho do opravných bojov.