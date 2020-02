Zápasenie ME: Makojev zdolal Magamajeva, získal bronz

ME v Ríme - voľný štýl:



do 86 kg



o bronz:



Boris MAKOJEV (SR) - Achmed Magamajev 7:6 na body



Rím 16. februára (TASR) - Slovenský zápasník vo voľnom štýle Boris Makojev získal bronzovú medailu v hmotnostnej kategórie do 86 kg na ME v Ríme. V nedeľnom dueli zdolal Bulhara Achmeda Magamajeva 7:6 na body. Dvadsaťsedemročný ruský rodák získal druhú medailu z vrcholných podujatí. Pred troma rokmi vybojoval striebro na MS v Paríži.Makojev najprv postúpil z kvalifikačného kola bez boja, keďže jeho súper Stefan Reichmuth zo Švajčiarska nenastúpil na zápas pre zranenie. V osemfinále potom zvíťazil nad Maďarom Mihályom Nagyom na technickú prevahu 10:0. Vicemajster sveta z Paríža 2017 narazil vo štvrťfinále na Marsagišviliho. S Gruzíncom zviedol tesný súboj, v ktorom mal napokon tesne navrch (2:2, 3:1 na body). Dostal sa tak do semifinále, v ktorom ho čakal Najfonov. Prehra 0:3 znamenala, že Makojev nedosiahol na vytúžené finále