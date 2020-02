Zápasenie: O prvú slovenskú výhru sa postaral Gulajev

ME v Ríme - voľný štýl:



do 79 kg



osemfinále:



Achsarbek GULAJEV (SR) - Hanoc Rachamin (Izr.) 5:2



štvrťfinále:



Magomed Ramazanov (Rus.) - GULAJEV 10:0



Rím 14. februára (TASR) - Voľnoštýliar Achsarbek Gulajev sa v piatok postaral o prvé slovenské víťazstvo na ME v zápasení v Ríme. V osemfinále hmotnostnej kategórie do 79 kg zdolal Hanoca Rachamina z Izraela 5:2 na body.Vo štvrťfinále Gulajev následne narazil na Magomeda Ramazanova, ktorý bol už nad jeho sily. Rus zvíťazil na technickú prevahu 10:0. Ramazanov potom postúpil do finále, čím potiahol Gulajeva do opravných bojov. Slovenský reprezentant nastúpi v sobotňajšej repasáži proti Turkovi Batuhanovi Demircinovi.Slovenské zápasenie budú v Ríme reprezentovať ešte dvaja voľnoštýliari. V hmotnostnej kategórii do 86 kg sa v sobotu predstaví strieborný medailista z MS 2017 Boris Makojev a v kategórii do 74 kg bude štartovať Jakub Sýkora.