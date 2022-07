Zápasníci Jakšík a Bazsó neuspeli v repasáži

Rím 3. júla (TASR) - Slovenskí zápasníci Adam Jakšík a Marek Bazsó si na juniorských ME v Ríme nedokázali z repasáže vybojovať postup do duelu o bronz.



Voľnoštýliar Jakšík v nedeľu v hmotnostnej kategórii do 92 kg najprv zdolal Fína Patrika Vartevu na technickú prevahu (18:8), následne však prehral rovnakým spôsobom so Sergejom Sargsjanom z Arménska (0:10). Ďalší reprezentant SR vo voľnom štýle Bazsó v kategórii do 74 kg nestačil v repasáži na reprezentanta Izraela Vartana Oganissiana, ktorému podľahol tesne 3:4 na body.



Slováci si na MEJ pripísali iba dve víťazstvá a skončili mimo medailových pozícií. Okrem Jakšíka dokázal vyhrať už len Robin Mikécz, ktorý vo voľnom štýle v kategórii do 70 kg zdolal v predkole Fína Akseliho Virtanena 10:8 na body. Následne vypadol v osemfinále.