Zápasníčka Molnárová získala bronz na juniorských MS v Ufe

MSJ v Ufe



Ženy - do 68 kg:



štvrťfinále: Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) - Anastassija Panassovičová (Kaz.) 4:0 na lopatky



semifinále: Amit Elorová (USA) - MOLNÁROVÁ 11:0 na techn. prevahu



o bronz: MOLNÁROVÁ - Arju Arjuová (India) nenastúpila pre zranenie

Ufa 19. augusta (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová si z juniorských majstrovstiev sveta v ruskej Ufe odnáša bronzovú medailu v hmotnostnej kategórii do 68 kg. Vo štvrtok ju získala bez boja, jej súperka Arju Arjuová z Indie nenastúpila na súboj o 3. miesto pre zranenie.Molnárová dominovala v stredajšom štvrťfinále, keď zvíťazila nad Anastassijou Panassovičovou z Kazachstanu na lopatky. V semifinále nestačila na Američanku Amit Elorovú, ktorá vyhrala na technickú prevahu 11:0.Dvadsaťročná slovenská reprezentantka tak pridala do svojej zbierky ďalší cenný úspech. Začiatkom júla vybojovala striebro na juniorských ME v Dortmunde, v roku 2018 získala zlato na ME kadetiek v Skopje. Presadila sa už aj medzi ženami, v decembri 2020 skončila na Svetovom pohári v Belehrade na bronzovej priečke.