Cakulov uspel v repasáži, bude bojovať o bronz

MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane:



do 92 kg



repasáž: Batyrbek CAKULOV (SR) - Sandeep Singh Mann (India) 10:0 na tech. prevahu



Tirana 31. októbra (TASR) - Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov uspel v repasáži na MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane. Nad Sandeepom Singhom Mannom z Indie zvíťazil hladko 10:0 na technickú prevahu. V kategórii do 92 kg tak bude bojovať o bronzovú medailu, jeho súperom bude ešte vo štvrtok Talian Benjamin Konrad Honis.Cakulov si už v stredu v albánskej metropole poradil v kvalifikačnom kole s domácim Marjusom Malkom i v osemfinále s Ukrajincom Iľjom Arčajom zhodne 10:0 na technickú prevahu, vo štvrťfinále však bol nad jeho sily Miriani Majsuradze (2:4 na body). Keďže Gruzínec vzápätí postúpil do finále, potiahol Cakulova do repasáže.O bronz sa bude usilovať vo štvrtok aj ďalší slovenský reprezentant Achsarbek Gulajev, v kategórii do 79 kg nastúpi v dueli o tretie miesto proti Suldkhuu Olonbayarovi z Mongolska.