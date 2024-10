Gulajev bude v Tirane bojovať o bronz, Cakulov do repasáže

MS v neolympijských váhových kategóriách v Tirane:



do 79 kg



1. kolo: Achsarbek GULAJEV - Raffaele Matrullo (Tal.), bez boja



osemfinále: GULAJEV - Traian Capatina (S.Mac.) 11:4



štvrťfinále: GULAJEV - Lucas Marco Kahnt (Nem.) 2:1



semifinále: Magomed Magomajev (NŠ) - GULAJEV 9:3







do 92 kg



kvalifikačné kolo: Batyrbek CAKULOV (SR) - Marjus Malko (Alb.) 10:0 na tech. prevahu



osemfinále: CAKULOV - Iľja Arčaja (Ukr.) 10:0 na tech. prevahu



štvrťfinále: Miriani Majsuradze (Gruz.) - CAKULOV 4:2

Tirana 30. októbra (TASR) - Slovenský zápasník Achsarbek Gulajev bude na majstrovstvách sveta v neolympijských váhových kategóriách v Tirane bojovať o bronzovú medailu v kategórii do 79 kg. V albánskej metropole dokázal v stredu postúpiť až do semifinále, v ktorom však nestačil na Rusa Magomeda Magomajeva.Gulajev si predtým v osemfinále poradil s Traianom Capatinom zo Severného Macedónska 11:4 na body a vo štvrťfinále v tesnom dueli zdolal Nemca Lucasa Marca Kahnta 2:1. S Magomajevom, ktorý má štatút neutrálneho športovca, prehral 3:9. Stále má však šancu na zisk medaily, vo štvrtok ho čaká súboj o bronz, v ktorom sa stretne s jedným z úspešných borcov z repasáže.Výborný vstup do šampionátu mal aj Batyrbek Cakulov, ktorý súťaží v kategórii do 92 kg. Na žinenkách v Tirane zvíťazil v kvalifikačnom kole nad domácim Marjusom Malkom i v osemfinále nad Ukrajincom Iľjom Arčajom zhodne 10:0 na technickú prevahu, vo štvrťfinále však bol nad jeho sily Miriani Majsuradze. Keďže Gruzínec vzápätí postúpil do finále, potiahol slovenského reprezentanta do repasáže. V nej sa vo štvrtok stretne so Sandípom Singhom Mannom z Indie. Ak Cakulov uspeje, bude následne bojovať o bronz.