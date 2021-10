V Osle bude šesť slovenských zápasníkov

Slováci na MS v Osle /zdroj: FB Slovenské zápasenie/:



voľný štýl:



70 kg - Daniel Chomanič (4.10.)



74 kg - Tajmuraz Salkazanov (2.10.)



79 kg - Achsarbek Gulajev (3.10.)



86 kg - Boris Makojev (2.10.)



ženské zápasenie:



72 kg - Zsuzsanna Molnárová (6.10.)



grécko-rímsky štýl:



72 kg - Leoš Drmola (7.10.)

Oslo 1. októbra (TASR) – Už v sobotu štartujú v Osle majstrovstvá sveta v zápasení, na ktorých sa zúčastnia aj šiesti slovenskí reprezentanti. Najväčšími medailovými nádejami sú majstri Európy z Varšavy vo voľnom štýle Tajmuraz Salkazanov (74 kg) a Achsarbek Gulajev (do 79 kg), na cenný kov chce zaútočiť aj jediný slovenský olympionik z Tokia Boris Makojev v kategórii do 86 kg.Makojev si chce napraviť chuť po OH 2020, kde pri svojej olympijskej premiére vypadol už v prvom kole po prehre s Rusom Arturom Najfonovom. Dvadsaťosemročný zápasník by rád nadviazal na svoje dva veľké medailové úspechy - striebro z MS 2017 v Paríži a bronz z ME 2020 v Ríme. Makojev sa predstaví v nórskej metropole v sobotu, rovnako ako o tri roky mladší Salkazanov. Ten potvrdil svoje kvality na aprílových ME, kde vo svojej kategórii nenašiel premožiteľa a získal titul po suverénnom finálovom triumfe nad Bulharom Miroslavom Kirovom. Už v roku 2019 získal bronz na MS 2019 v Nursultane, kde ešte štartoval v neolympijskej kategórii do 79 kg. Ešte v mládežníckom období dokázal vybojovať zlato na svetovom šampionáte do 23 rokov. Salkazanov má rovnako tie najvyššie ambície, najmä po tom, ako mu tesne ušla miestenka na OH.Medzi favoritov bude určite patriť aj ďalší rodák zo Severného Osetska a takisto majster Európy z Varšavy Achsarbek Gulajev, ktorý sa na žinenkách v Osle predstaví v nedeľu. Dvadsaťštyriročný borec aktuálne vedie svetový rebríček vo svojej hmotnostnej kategórii. Štvrtý voľnoštýliar do partie je Daniel Chomanič (do 70 kg).Po jednom zástupcovi má slovenské zápasenie v grécko-rímskom štýle v osobe Leoša Drmolu a medzi ženami dostane šancu členka juniorského olympijského tímu Zsuzsanna Molnárová. Tá si z augustových juniorských MS v ruskej Ufe odniesla bronzovú medailu v kategórii do 68 kg, v Osle však bude štartovať v kategórii do 72 kg. Dvadsaťročná slovenská reprezentantka má v zbierke aj striebro z juniorských ME 2021 v Dortmunde, v roku 2018 získala zlato na ME kadetiek v Skopje.