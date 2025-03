Na ME v Šamoríne v zápasení sa predstaví 16 slovenských reprezentantov

Bratislava 31. marca (TASR) - Na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne sa od 7. do 14. apríla predstaví rekordných 16 slovenských reprezentantov. Na domácich žinenkách bude bojovať sedem voľnoštýliarov, päť voľnoštýliarok a štyria zápasníci v grécko-rímskom štýle.



Prípravy na šampionát sú v plnom prúde. „V piatok 28. marca sme oficiálne prebrali jazdeckú halu v x-bionic® sphere a vzápätí sme začali s jej prestavbou na zápasnícky stánok. Ako prvá nás čakala pokládka pevnej podlahy na pieskový podklad, ktorý bol predtým určený pre kone. V najbližších dňoch nás čaká stavba tribún, platforiem, položenie žineniek a kompletného vybavenia športoviska,“ uviedol v tlačovej správe prezident Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ) a zároveň šéf organizačného výboru Ján Karšňák.



Tréningová hala bude pre zápasníkov pripravená v piatok, hlavnú súťažnú halu čakajú v nedeľu technické, televízne testy a skúšky otváracieho ceremoniálu, pre súťaže bude k dispozícii od pondelka 7. apríla. „Na šampionát sa prihlásilo bezmála 500 zápasníkov a okolo 250 členov realizačných tímov. Športovci budú bývať v štyroch hoteloch, okrem x-bionic® sphere aj v troch bratislavských. Príchod prvých tímov čakáme v piatok 4. apríla predpoludním,“ dodal Karšňák.



Slovenský reprezentant Tajmuraz Salkazanov bude obhajovať titul majstra Európy v zápasení voľným štýlom v hmotnostnej kategórii do 74 kg. V Šamoríne bude patriť medzi favoritov. „Rád by som, samozrejme, zabojoval o ďalší európsky titul. Pred týždňom som si narazil členok počas tréningového súboja. Dal som si päťdňovú prestávku a zrejme to padlo vhod, keďže som si po náročnej príprave na chvíľu oddýchol. Nabral som novú energiu a na mojich cieľoch sa nič nemení. Vnímam, aká náročná bude konkurencia v mojej hmotnostnej kategórii. Sľubuje to ozaj dramatické súboje na žinenke,“ povedal Salkazanov počas sústredenia slovenských zápasníkov v Banskej Bystrici. Bol by to jeho piaty európsky titul, čo by znamenalo nové historické maximum vo váhe do 74 kg.



Slovenské zápasníčky absolvovali v príprave na šampionát sústredenie v Nitre pod vedením reprezentačnej trénerky Agáty Strzelczykovej. Reprezentačný tím tvoria prevažne mladé zápasníčky, pričom jedinou seniorkou je Zsuzsanna Molnárová, ktorá sa presunula z kategórie U23. Od nej sa očakáva najviac. „Máme dosť mladé družstvo. Pre naše zápasníčky je dôležité, aby bojovali a získavali skúsenosti. Psychická príprava je kľúčová, pretože európsky šampionát na domácej pôde prináša väčší tlak. Niektoré dievčatá budú prvýkrát zápasiť pred svojimi rodičmi na vrcholovom podujatí. Našou úlohou je pripraviť ich čo najlepšie a verím, že nás čakajú pozitívne prekvapenia,“ uviedla Strzelczyková.



Medzi mladými nádejami nechýba Viktória Földešiová (do 65 kg), ktorá sa teší na šampionát na domácej pôde. „Pre mňa je to veľká radosť reprezentovať Slovensko v domácom prostredí. Je to pre mňa obrovská skúsenosť. Viem prekvapiť, ale spokojná budem, ak odzápasím najlepšie, ako viem.“ Lara Görcsová (do 59 kg) sa na šampionát pripravuje v Nitre a verí, že domáce prostredie jej dodá silu: „Je skvelé, že ma môžu podporiť moji blízki. Mojím snom je olympiáda 2028 a tento šampionát je dôležitý krok v mojej kariére.“