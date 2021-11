Zápasenie: Oross vypadol na MS do 23 rokov v osemfinále

Belehrad 6. novembra (TASR) - Slovenský zápasník Viliam Oross skončil na majstrovstvách sveta do 23 rokov v Belehrade už v osemfinále. Vo voľnoštýliarskej kategórii do 92 kg nestačil v prvom súboji na Kazacha Bekzata Urkimbaja, ktorému podľahol na technickú prevahu (0:10).



Urkimbaj vypadol hneď v nasledujúcom štvrťfinálovom zápase a nepotiahol Orossa do repasáže. Už v piatok podobne skončil Daniel Chomanič vo voľnom štýle do 70 kg. V kvalifikačnom kole prehral s Nicolaiom Grahmezom z Moldavska 3:10 na body a so súťažou sa rozlúčil.