Zápasenie: Slovenky v kvalifikácii neuspeli, Földešiová sa zranila

ME v zápasení v Šamoríne



ženy - voľný štýl



do 53 kg



kvalifikačné kolo



Maria Victoria Baez Diloneová (Šp.) - Réka HEGEDÜSOVÁ (SR) 2:0 na body







do 65 kg



kvalifikačné kolo



Oľga Padošiková (Poľ.) - Viktória FÖLDEŠIOVÁ (SR) predčasne ukončené za stavu 3:0 pre zranenie







do 72 kg



kvalifikačné kolo



Daniela Tkachuková (Poľ.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 5:5 na body (3:1)

Šamorín 10. apríla (TASR) - Slovenským reprezentantkám v zápasení sa vo štvrtok na majstrovstvách Európy nedarilo v kvalifikácii. Réka Hegedüsová prehrala v kategórii do 53 kg so Španielkou Mariou Victoriou Baezovou Diloneovou 0:2 na body. Pre Viktóriu Földešiovú (do 65 kg) sa duel s Poľkou Oľgou Padošikovou skončil predčasne pre zranenie. Z kvalifikácie nepostúpila ani Zsuszanna Molnárová (do 72 kg), ktorá nestačila na Poľku Danielu Tkachukovú.Slovenky sa nedostali ani do repasáže, keďže ich súperky sa nedokázali prebojovať do finále. Baezová Diloneová vypadla vo štvrťfinále, Padošiková a Tkachuková v semifinále.