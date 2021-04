Salkazanov je majster Európy, vo finále rozdrvil Kirova

ME vo Varšave - voľný štýl - do 74 kg

utorok

kvalifikačné kolo:



Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Marc Dietsche (Švaj.) 5:2 na body



osemfinále:



SALKAZANOV - Frank Chamizo Marquez (Tal.) 6:2 na body



štvrťfinále:



SALKAZANOV - Avtandil Kentčadze (Gruz.) 6:5 na body



semifinále:



SALKAZANOV - Razambek Žamalov (Rus.) 6:5 na body



streda

finále:



SALKAZANOV - Miroslav Kirov (Bulh.) 10:0 na techn. prevahu

Varšava 21. apríla (TASR) - Slovensko získalo na ME v zápasení vo Varšave druhú zlatú medailu. Po Achsarbekovi Gulajevovi (do 79 kg) vybojoval titul majstra Európy aj ďalší voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov, ktorý triumfoval v hmotnostnej kategórii do 74 kg. V stredajšom finále zvíťazil nad Bulharom Miroslavom Kirovom hladko 10:0 na technickú prevahu.Salkazanov získal premiérový titul z vrcholného podujatia. Doteraz bol jeho najväčším úspechom medzi mužmi bronz z MS 2019 v Nursultane, kde štartoval v neolympijskej kategórii do 79 kg. Ešte v mládežníckom období dokázal vybojovať zlato na svetovom šampionáte do 23 rokov.Dvadsaťpäťročný Salkazanov nenašiel v poľskej metropole premožiteľa ani v jednom z piatich zápasov, pritom štartoval v hviezdami nabitej "vetve" proti veľmi silným súperom. Svoje účinkovanie začal v kvalifikačnom kole, v ktorom si poradil so Švajčiarom Marcom Dietschem 5:2 na body. Následne v osemfinále vyradil kubánskeho rodáka reprezentujúceho Taliansko Franka Chamiza Marqueza (6:2). V ďalších dvoch dueloch ukázal obrovskú mentálnu silu. V dramatickom štvrťfinále dokázal zmazať v druhej perióde päťbodové manko a viacnásobného medailistu z ME a MS Avtandila Kentčadzeho z Gruzínska zdolal 6:5.V semifinále rovnakým spôsobom pokoril Rusa Razambeka Žamalova, hoci prehrával už 1:5. Tým si zaistil svoju prvú medailu z ME. Vo finále bol od úvodu aktívnejší, prvý bod získal po tom, čo vytlačil Kirova zo žinenky. Bulhar bol následne napomínaný za pasivitu a keďže v 30-sekundovom limite nezaútočil, mal Salkazanov ďalší bod. V druhej perióde bol Kirov opäť "počítaný", nevyšiel mu útok, čo využil slovenský reprezentant na okamžitú kontru a úspešným útokom na nohy sa dostal do vedenia 4:0. Vzápätí pridal úspešným chmatom ďalšie štyri body a o titule bolo rozhodnuté. Salkazanov ukončil finálový zápas vo veľkom štýle, ešte pred časovým limitom.