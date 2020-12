Zápasenie-SP: Molnárová vybojovala v Belehrade bronz

Belehrad 15. decembra (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová vybojovala na Svetovom pohári v Belehrade bronzovú medailu v hmotnostnej kategórii do 72 kg. V utorkovom súboji o konečné tretie miesto položila Argentínčanku Luz Claru Vazquezovú na lopatky.



Iba 19-ročná Molnárová, ktorá je šampiónkou z kadetských ME 2018, dokázala v pondelkovom štvrťfinále zdolať Yanet Ursulu Soverovú Ninovú z Peru 7:4 na body. Následne v semifinále nestačila na Bulharku Julianu Janevovú, s piatou ženou z MS 2019 prehrala 2:7 na body. O deň neskôr uspela v súboji o bronz a tak hneď vo svojej prvej veľkej seniorskej súťaži dosiahla medailové umiestnenie.



Svetový pohár v Belehrade je náhradou za zrušené majstrovstvá sveta. V srbskej metropole sa už okrem Molnárovej predstavili aj dvaja slovenskí reprezentanti v grécko-rímskom štýle, Denis Horváth skončil v kategórii do 77 kg na deviatom mieste, Leoš Drmola obsadil v kategórii do 72 kg 11. priečku. Od stredy budú na belehradských žinenkách v akcii voľnoštýliari, SR budú reprezentovať Daniel Chomanič (do 70 kg), Tajmuraz Salkazanov (74 kg), Achsarbek Gulajev (79 kg) a Boris Makojev (86 kg).