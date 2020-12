Zápasenie-SP: Salkazanov získal v Belehrade bronz

Belehrad 17. decembra (TASR) - Slovenské zápasenie slávi na Svetovom pohári v Belehrade ďalší medailový úspech. Po bronze Zsuzsanny Molnárovej v kategórii žien do 72 kg získal vo štvrtok rovnaký kov aj voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov v mužskej kategórii do 74 kg. Vo štvrtkovom súboji o konečné tretie miesto zvíťazil na body nad rodákom z Osetska a naturizovaným Maďarom Muradom Kuramagomedovom (2:2, 3:1).



Salkazanov najprv v osemfinále jasne zdolal Ukrajinca Denysa Pavlova 7:0, následne vo štvrťfinále zvíťazil nad Rumunom Maximom Vasilioglom na technickú prevahu (10:0). Na belehradskej žinenke prehral jediný zápas - v semifinále bol nad jeho sily Rus Razambek Žamalov, ktorému podľahol 0:5 na body. V súboji o bronz si všetko vynahradil a pripísal si ďalší výrazný úspech v seniorskej kariére. Bronz získal už na vlaňajších MS v Nursultane. V kategórii do 23 rokov už má titul majstra sveta z MS 2018 v Bukurešti (do 70 kg).



Zo slovenských reprezentantov vo voľnom štýle bol v akcii aj Achsarbek Gulajev (79 kg), ktorý si v predkole poradil s Maďarom Csabom Vidom (10:8 na body) a v osemfinále s Arsalanom Budažapovom z Kirgizstanu (5:4). Po štvrťfinálovej prehre s Muhammetom Kotanogluom (0:11 na tech. prevahu) dostane šancu v repasáži. Daniel Chomanič (do 70 kg) nestačil v úvodnom stretnutí na Magomedmurada Gadžijeva, s naturalizovaným Poliakom prehral 0:10 na technickú prevahu. Rovnakým skóre neuspel potom ani v repasáži s Arménom Armanom Andreasjanom a obsadil 17. miesto. Boris Makojev (86 kg) stroskotal hneď na úvodnej prekážke, v osemfinále prehral s Piotrom Ianulovom z Moldavska 1:3 na body.