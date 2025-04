Zápasníci SR získali v druhý deň ME dva bronzy, Ševčík: „Veľký úspech“

Na snímke slovenský zápasník Batyrbek Cakulov pózuje s bronzovou medailou po víťazstve nad Raduom Lefterom z Moldavska v zápase o bronz do 97 kg vo voľnom štýle na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne 8. apríla 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Šamorín 9. apríla (TASR) - Slovenská zápasnícka reprezentácia neodíde z domáceho európskeho šampionátu v Šamoríne bez cenného kovu. V utorok večer vybojovali bronz voľnoštýliari Achsarbek Gulajev v kategórii do 79 kg i Batyrbek Cakulov vo váhe do 97 kg. S pódiovými umiestneniami prevládala v tíme spokojnosť, hoci obaja slovenskí reprezentanti pred šampionátom pomýšľali na zlato.Gulajev i Cakulov vo svojich úvodných dueloch na šampionáte prehrali, ich premožitelia ich však posunuli do opráv. Francúzsky zápasník Zelimkhan Khadjiev vo váhe do 79 kg i pod neutrálnou vlajkou štartujúci Rus Magomed Kurbanov v kategórii do 97 kg napokon získali striebro. Ihneď po neúspešných dueloch obaja slovenskí reprezentanti avizovali, že získajú bronz a svoj sľub splnili. „“ povedal akreditovaným novinárom reprezentačný tréner Roman Ševčík.Gulajev prišiel na turnaj ako nasadená jednotka, no napokon mal radosť aj z bronzovej priečky. „,“ prezradil európsky šampión z Varšavy 2021.Cakulov obe stretnutia repasáže zvládol pred časovým limitom a po troch rokoch rozšíril svoju zbierku z ME o druhý bronz.,“ priznal slovenský reprezentant.