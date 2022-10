Zápasníčka Molnárová na MS23 skončila vo štvrťfinále

Pontevedra 19. októbra (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová sa na majstrovstvách sveta do 23 rokov v španielskej Pontevedre dokázala prebojovať do štvrťfinále v hmotnostnej kategórii do 68 kg. V ňom nestačila na Američanku Siennu Ramirezovú, ktorá ju položila na lopatky (0:4).



Molnárová predtým v úvodnom kole zdolala Katie Mulkayovú z Kanady hladko 8:1 na body. Slovenská reprezentantka ešte v stredu čakala, či Ramirezová nepostúpi do finále a nepotiahne ju do repasáže.



Dvadsaťjedenročná Molnárová už zažila v tejto vekovej kategórii medailový úspech. Na tohtoročných ME do 23 rokov v bulharskom Plovdive získala bronz do 72 kg. V zbierke má aj zlato z ME 2018 kadetov v Skopje, striebro z juniorských ME 2021 v Dortmunde či bronz z juniorských MS 2021 v Ufe. Presadila sa už aj medzi ženami, v decembri 2020 skončila na Svetovom pohári v Belehrade na bronzovej priečke.