Zápasníčka Molnárová prehrala vo štvrťfinále s Ukrajinkou Sokolovskou
Molnárová ešte čakala, či Sokolovská postúpi do finále a potiahne ju tak do repasáže.
Autor TASR,aktualizované
Tirana 23. apríla (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela vo svojom úvodnom dueli v ženskej kategórii do 72 kg na majstrovstvách Európy v albánskej Tirane. Vo štvrťfinále nestačila na Ukrajinku Nadiju Sokolovskú, keď ju súperka za stavu 12:1 položila na lopatky.
Sokolovská následne postúpila až do finále, čím Molnárovú potiahla do repasáže. V nej bude mať slovenská reprezentantka ešte šancu bojovať o bronz. V piatok ju čaká Talianka Vincenza Amendolová, v prípade víťazstva sa stretne v dueli o bronzovú medailu s Ruskou Kristinou Bratčikovovou, súťažiacou pod vlajkou UWW.
ME v zápasení v Tirane
ženy - do 72 kg
štvrťfinále: Nadija Sokolovská (Ukr.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 12:1 na lopatky
