Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Zápasníčka Molnárová prehrala vo štvrťfinále s Ukrajinkou Sokolovskou

Na archívnej snímke zápasníčka Zsuzsanna Molnárová. Foto: TASR - Pavol Zachar

Molnárová ešte čakala, či Sokolovská postúpi do finále a potiahne ju tak do repasáže.

Autor TASR
Tirana 23. apríla (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová neuspela vo svojom úvodnom dueli v ženskej kategórii do 72 kg na majstrovstvách Európy v albánskej Tirane. Vo štvrťfinále nestačila na Ukrajinku Nadiju Sokolovskú, keď ju súperka za stavu 12:1 položila na lopatky.

Sokolovská následne postúpila až do finále, čím Molnárovú potiahla do repasáže. V nej bude mať slovenská reprezentantka ešte šancu bojovať o bronz. V piatok ju čaká Talianka Vincenza Amendolová, v prípade víťazstva sa stretne v dueli o bronzovú medailu s Ruskou Kristinou Bratčikovovou, súťažiacou pod vlajkou UWW.



ME v zápasení v Tirane

ženy - do 72 kg

štvrťfinále: Nadija Sokolovská (Ukr.) - Zsuzsanna MOLNÁROVÁ (SR) 12:1 na lopatky

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle