Zápasníčka Molnárová skončila na MS do 23 rokov vo štvrťfinále

Belehrad 5. novembra (TASR) - Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová sa na majstrovstvách sveta do 23 rokov v Belehrade prebojovala v hmotnostnej kategórii do 72 kg do štvrťfinále, v ktorom nestačila na Eleni Pjollajovú z Talianska. Podľahla jej 4:8 na body, hoci viedla 4:1. Predtým v úvodnom kole vyradila Korneliju Zaicevaiteovú z Litvy (6:1). Molnárová nedostala šancu v repasáži, keďže Pjollajová nepostúpila do finále.



Okrem Molnárovej bol na MS "23" v akcii aj Oliver Oláh. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 72 kg prehral v kvalifikačnom kole s Indom Vikasom Vikasom 0:9 na technickú prevahu a so súťažou sa rozlúčil.