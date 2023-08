Zápasník Klein získal v UFC ďalší skalp, Bahamondesa zdolal na body

Nashville 6. augusta (TASR) - Slovenský zápasník v zmiešaných bojových umeniach (MMA) Ľudovít Klein, získal ďalší úspech v organizácii UFC. V noci na nedeľu zdolal v americkom Nashville Ignacia Bahamondesa z Čile. Dvadsaťosemročný Slovák zvíťazil na body u všetkých rozhodcov a dosiahol štvrté víťazstvo v prestížnej organizácii z celkových siedmich duelov.



Kleinovi nedávali odborníci veľa šancí na víťazstvo. Do klietky šiel s mimoriadne nadaným talentom, ktorý si v UFC presekával cestu cez množstvo protivníkov, pričom v uplynulých troch dueloch ani raz nepocítil horkosť prehry. Ale už po prvých minútach bolo zrejmé, že to Čiľan nebude mať také jednoduché. Klein pomerne jednoducho eliminoval súperovu najväčšiu zbraň v podobe nebezpečného postoja. Bahamondes sa naopak drvivú väčšinu času trápil. Príliš mu nepomáhala ani značná výšková prevaha. Slovák predviedol aj jednoduché prenesenie boja na zem, čím získaval ďalšie dôležité body.



Výsledkom bol jednomyseľný bodový triumf (30:27 a dvakrát 29:28) a zrejme doposiaľ najcennejší skalp v UFC. "Súper bol veľmi tvrdý. Zároveň to bol prvý protivník, ktorý bol mladší ako ja. Som veľmi šťastný, pretože som sa pripravoval naozaj tvrdo a dnes som to mohol predviesť," uviedol Klein po zápase.



Slovenský zápasník si drží štvorzápasovú sériu bez prehry, pričom jeho nedávny duel proti Herberovi sa skončil nerozhodne. Už budúci týždeň pôjde do akcie aj druhý slovenský zástupca v UFC Martin Buday, ktorého čaká Američan Josh Parisian.