Zápasník Makojev uspel v repasáži a zabojuje o bronz

Oslo 3. októbra (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Boris Makojev zvíťazil na MS v Osle v repasáži nad Francúzom Achmedom Ajbujevom 6:3 na body a zabojuje o bronzovú medailu v hmotnostnej kategórii do 86 kg. Jeho súperom bude v nedeľňajšom finálovom bloku so začiatkom o 18.00 SELČ Abubakr Abakarov z Azerbajdžanu.



V súboji o zlato sa v ten istý deň v kategórii do 74 kg predstaví ďalší slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov proti Američanovi Kyleovi Dakeovi. Úradujúci majster Európy si na úvod šampionátu v nórskej metropole poradil s Bulharom Alim Pašom Umarpašajevom 3:0, vo štvrťfinále zdolal na body aj Rusa Timura Bižojeva. V semifinále nedal šancu Gruzíncovi Avtandilovi Kentčadzemu a zdolal ho 5:0.



Boris Makojev prehral v prvom zápase v kategórii do 86 kg s Američanom Davidom Taylorom na technickú prevahu (0:11). Jeho premožiteľ však postúpil do finále a potiahol slovenského reprezentanta do repasáže.