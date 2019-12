Zápasník MMA K. Usman obhájil titul welterovej váhy v rámci UFC

Las Vegas 15. decembra (TASR) - Nigérijský zápasník miešaných bojových umení (MMA) Kamaru Usman obhájil titul welterovej váhy v rámci organizácie UFC. V noci na nedeľu ukončil vyzývateľa Colbyho Covingtona technickým knokautom v závere posledného piateho kola. Na podujatí s číselným poradím 245 obhájila svoj opasok aj ženská šampiónka Amanda Nunesová, novým držiteľom titulu v bantáme sa stal Alexander Volkanovski, ktorý jednomyseľne vybodoval obhajcu Maxa Hollowaya.



Všetkých 5 kôl sa nieslo v postoji a prinieslo vyrovnanú partiu. Od úvodu prvého kola sa Covington s Usmanom pustili do pästnej výmeny, v čom pokračovali celý zápas. Ani jeden z bojovníkov svoje obávané zápasnícke zručnosti nepredviedol. Usman dominoval v úderoch na telo a postupne tak bral Covingtonovi kyslík. Ten zasa svojho súpera niekoľkokrát tvrdo trafil do hlavy, no ukončiť sa mu Usmana nepodarilo. Práve naopak, taktika obhajcu titulu priniesla svoje ovocie v samom závere. Covington, ktorého podporuje aj prezident USA Donald Trump, po tvrdých úderoch na telo už nedržal ruky pri brade a trestalo sa. Usman tvrdými údermi na hlavu poslal Covingtona k zemi, kde ho zasypal postupne ďalšími údermi. Arbiter následne duel ukončil a Usman sa tak mohol tešiť zo svojej prvej úspešnej obhajoby po minuloročnom zisku titulu. "Celý mesiac som počúval, ako sa mi Colby predzápasovými rečami dostal do hlavy. Poviem vám dôvod, prečo som vo svojej váhe najlepší. Je to sila mojej mysle, som mentálne silnejší ako ktokoľvek v tejto divízii," uviedol v pozápasovom rozhovore Usman.



Novým šampiónom bantámovej váhy sa stal Alexander Volkanovski. Tridsaťjedenročný Austrálčan ukončil 14-zápasovú víťaznú šnúru v rámci bantámu obhajcu titulu Maxa Hollowaya. Verdikt bodových rozhodcov znel po piatom kole 50:45, 48:47, 48:47 v prospech vyzývateľa. "Dokázali sme to. Získal som titul a sľubujem, že tak, ako bol dobrým šampiónom Max či Jose Aldo, budem dobrým šampiónom aj ja," povedal Volkanovski. Holloway však po zápase avizoval, že toto pre neho nie je ani zďaleka koniec. "Mám len 28 rokov, z prehry sa otrasiem a budem späť lepší," dodal s úsmevom na tlačovej konferencii.



Dlhý večer z pohľadu divákov ale naštartovala Amanda Nunesová. V totálne dominantnom výkone po piatich kolách jednomyseľne vybodovala vyzývateľku z Holandska Germaine de Randamieovú (49:44, 49:46, 49:45). "Nebolo to z mojej strany bez chyby. Trochu mi narušila moje plány, no som šampiónka, vždy mám aj plán B, C a hneď aj niekoľko ďalších. Chcela som súboj preniesť na zem a tam dominovať. Takmer sa mi ju aj podarilo ukončiť na submisiu, no technicky som to nezvládla. V ďalšom súboji už to bude lepšie, zapracujem na tom," uviedla Nunesová podľa espn.com.