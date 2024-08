Zápasník Petriašvili skompletizoval medailovú zbierku do 125 kg

Zápasenie, muži:



voľný štýl do 125 kg:



o 3. miesto:



Taha Akgul (Tur.) - Aiaal Lazarev (Kirg.) 7:0



Giorgi Mešvildišvili (Azerb.) - Robert Baran (Poľ.) 9:3







finále



Geno Petriašvili (Gruz.) - Amir Hossein Zare (Irán) 10:9

Paríž 10. augusta (TASR) - Gruzínsky zápasník Gena Petriašvili vybojoval zlatú medailu vo voľnom štýle do 125 kg na OH v Paríži. Vo finále zdolal Amira Hosseina Zarea z Iránu. Brozové medaily získali Taha Akgul z Turecka a Giorgi Mešvildišvili z Azerbajdžanu.Tridsaťročný Petriašvili si zlatom v Paríži skompletizoval medailovú zbierku z OH. Pred ôsmimi rokmi v Riu vybojoval v rovnakej kategórii bronzovú medailu, na OH 2020 bol strieborný.