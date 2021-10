Zápasník Salkazanov postúpil do semifinále kategórie do 74 kg

Oslo 2. októbra (TASR) - Slovenský voľnoštýliar Tajmuraz Salkazanov postúpil na majstrovstvách sveta v zápasení do semifinále. V Osle si v hmotnostnej kategórii do 74 kilogramov na úvod poradil s Bulharom Alim Pašom Umarpašajevom 3:0 a vo štvrťfinále zdolal na body aj Rusa Timura Bižojeva. Jeho semifinálovým súperom bude v sobotu po 16.30 h Gruzínec Avtandil Kentčadze.



Boris Makojev prehral v prvom zápase v kategórii do 86 kg s Američanom Davidom Taylorom na technickú prevahu (0:11). Ak jeho premožiteľ postúpi do finále, potiahne slovenského reprezentanta do repasáže.