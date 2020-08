Zápasy Aberdeenu a Celticu odložili, Sturgeonová: Je to žltá karta

Edinburgh 11. augusta (TASR) - Najbližšie dva ligové zápasy škótskych futbalových klubov Celticu a Aberdeenu odložili po tom, čo ich hráči porušili opatrenia proti šíreniu koronavírusu.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová požadovala odloženie zápasov po tom, čo obranca Celticu Boli Bolingoli po návrate zo Španielska nedodržal povinnú dvojtýždennú karanténu a nastúpil na nedeľný ligový zápas s Kilmarnockom. Minulý týždeň navštívilo osem hráčov Aberdeenu bar, pričom dvaja z nich mali pozitívny výsledok testu na COVID-19.



Vláda po týchto prehreškoch najprv pohrozila odložením zápasov, no po zásahu premiérky k nemu ešte v utorok pristúpila. Stredajšie zápasy Celticu v St. Mirren a Aberdeen s Hamiltonom Academical ako aj sobotňajší duel Celtic - Aberdeen tak zrušili v pôvodných termínoch. "Minimum je, že by ste nemali očakávať, že v najbližších týždňoch uvidíme hrať Aberdeen alebo Celtic. Považujte to za žltú kartu. Nabudúce to už bude červená, pretože nám nenecháte žiadnu inú možnosť. Je to jednoducho neakceptovateľné," priniesol portál BBC slová Sturgeonovej.



"Každý deň tu stojím a žiadam verejnosť, aby urobila veľkú obetu v spôsobe svojho života. Veľká väčšina to robí a nie je to ľahké. Nemôžeme tu mať privilegovaných futbalistov, ktorí sa rozhodnú, že sa tým nebudú obťažovať. Takto to nemôže pokračovať," dodala.



Bolingoli sa za svoj čin ospravedlnil, rovnako aj Celtic, ktorý informoval, že od zápasu s Kilmarnockom dvakrát otestovali všetkých hráčov a zamestnancov a všetci mali negatívne výsledky.