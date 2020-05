Zápasy Karvinej nie sú v ohrození, hoci v regióne pribudlo nakazených

Karviná 24. mája (TASR) - Zápasy českého futbalového klubu MFK Karviná by nemali byť ohrozené, hoci región aktuálne trápi vysoký počet prípadov nakazenia koronavírusom v Dole Darkov. Informáciu potvrdil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Karviná má v stredu v zápase českej najvyššej súťaže hrať v Opave, najbližšiu nedeľu by mala privítať Spartu Praha. "Ak by na zápase boli iba hráči a realizačný tím, je to akceptovateľné riziko," cituje Vojtěcha server idnes.cz.