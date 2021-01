Zápasy MS klubov FIFA v Katare budú s limitovaným počtom divákov

Dauha 23. januára (TASR) - Na zápasy majstrovstiev sveta klubov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Katare umožnia vstup limitovanému počtu divákov. Informovali o tom organizátori turnaja.



"Návštevnosť na oboch štadiónoch bude povolená do 30 percent ich kapacity," uviedla riaditeľka komunikácie Fatma Al Nuaimiová na sobotnej tlačovej konferencie v Dauhe s tým, že diváci i ďalší účastníci budú musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.



Podujatie pod hlavičkou FIFA sa bude hrať v Katare od 4. februára. Víťaz európskej Ligy majstrov Bayern Mníchov sa v semifinále stretne buď s domácim tímom Al-Duhail, alebo africkým šampiónom Al-Ahly Káhira. V druhom semifinále nastúpi víťaz zápasu 2. kola medzi mexickým šampiónom Ligy majstrov zóny CONCACAF Tigres UANL Monterrey a ázijským majstrom z Kórejskej republiky Ulsan Hyundai. Súperom bude víťaz juhoamerického Pohára osloboditeľov. Do finále, ktoré je na programe 30. januára, postúpili brazílske mužstvá Palmeiras a Santos.