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Zápasy šampionátu navštívilo už milión fanúšikov

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Tuniský brankár Mouhib Chamakh (vľavo) inkasuje gól z kopačky Švéda Mattiasa Svanberga (uprostred) počas zápasu F-skupiny Švédsko - Tunisko na MS 2026 vo futbale v mexickom Guadalupe 14. júna 2026. Foto: TASR/AP

Uviedol to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. „Wow!

Autor TASR
Los Angeles 16. júna (TASR) - Zápasy futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už milión fanúšikov. Uviedol to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.

„Wow! Milión fanúšikov na futbalových štadiónoch. Obrovská vďaka vám všetkým vášnivým priaznivcom, ktorí napĺňate futbalové stánky. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie MS v histórii," napísal Infantino na svojom instagrame. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.
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