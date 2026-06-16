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Zápasy šampionátu navštívilo už milión fanúšikov
Uviedol to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. „Wow!
Autor TASR
Los Angeles 16. júna (TASR) - Zápasy futbalových MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku doposiaľ navštívilo už milión fanúšikov. Uviedol to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
„Wow! Milión fanúšikov na futbalových štadiónoch. Obrovská vďaka vám všetkým vášnivým priaznivcom, ktorí napĺňate futbalové stánky. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie MS v histórii," napísal Infantino na svojom instagrame. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.
„Wow! Milión fanúšikov na futbalových štadiónoch. Obrovská vďaka vám všetkým vášnivým priaznivcom, ktorí napĺňate futbalové stánky. Sú to zatiaľ najinkluzívnejšie MS v histórii," napísal Infantino na svojom instagrame. Na šampionáte zatiaľ odohrali 16 z celkového počtu 104 zápasov.