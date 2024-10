Zapatovi hrozí koniec sezóny, kapitán FC Turín si vážne zranil koleno

Turín 7. októbra (TASR) - Kapitán futbalistov FC Turín si už v tejto sezóne možno nezahrá. Kolumbijský útočník Duván Zapata si v závere sobotňajšieho ligového zápasu s Interom Miláno privodil vážne zranenie ľavého kolena. Z ihriska ho museli odniesť na nosidlách, informovala AP.



Vyšetrenia odhalili, že Zapata má natrhnutý krížny väz v kolene a poškodený meniskus. Talianske médiá píšu o sedemmesačnej absencii 33-ročného Kolumbijčana na trávnikoch. Ak by sa tieto prognózy naplnili, Zapata by sa mohol vrátiť do diania najskôr v máji na úplnom konci sezóny.



Zapata prišiel do Turína v lete z Atalanty Bergamo. Na Apeninskom polostrove si obliekal aj dresy SSC Neapol, Udinese Calcio a Sampdorie Janov.