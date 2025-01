ZAPLATIL IM PIVO: Princ William podebatoval s fanúšikmi Aston Villy

Birmingham 15. januára (TASR) - Britský princ William opäť potvrdil, že je veľký fanúšik Aston Villy. Následník trónu zavítal v stredu do jedného z pubov v Birminghame, kde sa porozprával o futbale s fanúšikmi tamojšieho klubu a pozval ich na pivo.



Štyridsaťdvaročný William bol v Birminghame na konferencii na univerzite a pred odchodom na vlak si dohodol v miestnej krčme stretnutie s priaznivcami Aston Villy. Stalo sa tak niekoľko hodín pred stredajším zápasom anglickej Premier League, v ktorom sa mužstvo predstavilo na ihrisku Evertonu. "Správal sa k nám fantasticky. Bol som v úžase, koľko vie o klube a ako sa oň zaujíma. Nie je len občasný fanúšik, je do tímu skutočne zamilovaný. Hovorili sme o klube, prestupoch, nadchádzajúcom zápase Ligy majstrov na pôde AS Monaco a o všetkom, čo sa týka Aston Villy. Pýtal sa toho veľa, chcel vedieť všetko okolo mužstva," prezradil pre magazín Hello 56-ročný Steve Jones, ktorý je fanúšik Villy už dlhých 35 rokov.



Budúci kráľ si pred cestou do Londýna dal s fanúšikmi pintu cideru a zaplatil celé kolo. "Je skvelé byť späť v Birminghame. Teším sa, že dnes večer spoločne oslávime víťazstvo nad Evertonom," mal vyhlásiť princ z Walesu. Už vlani v apríli ho videli na zápase Aston Villy spolu s jeho synom Georgeom.