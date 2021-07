Zapletalová aj Baluch postúpili do finále na MS do 23 rokov

ME do 23 rokov v estónskom Tallinne:



Muži



200 m – IV. rozbeh: 7. Jakub Benda 21,98 s (konečné 28. miesto)



400 m - II. semifinále: 4. Oliver Murcko 46,65 s (konečné 14. miesto)



400 m prek. – I. semifinále: 8. Patrik Dömötör 51,75 s – (konečné 15. miesto), II. semifinále: 4. Matej Baluch 50,59 – postup



oštep – kvalifikácia: 15. Patrik Michalec 70,42 m







Ženy



200 m – V. rozbeh: 6. Viktória Strýčková 24,51 s (konečné 28. miesto)



400 m prek. – II. semifinále: 1. Emma Zapletalová 56,48 s – postup



Tallinn 9. júla (TASR) - Slovenskí atléti Emma Zapletalová a Matej Baluch postúpili v piatok na ME do 23 rokov v estónskom Tallinne do finále v disciplíne 400 m prek. Zapletalová dobehla v II. semifinále suverénne prvá v čase 56,48 s. Baluch si vylepšil osobný rekord na 50,59 a postúpil zo štvrtej priečky vďaka času.povedal podľa atletika.sk Baluch.Zapletalová prišla na šampionát s najlepším časom zo všetkých účastníčok a ako kandidátka na medailu. V semifinále dosiahla o 17 stotín sekundy lepší čas ako najbližšia súperka a mohla si dovoliť šetriť sily.prezradila účastníčka hier