Zapletalová aj Ledecká postúpili do semifinále 400 m prekážok
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Slovensko bude mať na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu dvojnásobné ženské zastúpenie v semifinále disciplíny 400 m prekážok. Najskôr postúpila z druhého rozbehu priamo Daniela Ledecká, ktorá obsadila štvrtú priečku s časom 54,86 s a celkovo jej patrilo 17. miesto. V nasledujúcom rozbehu dosiahla Emma Zapletalová šiesty najlepší čas celkovo (54,15), keď dobehla druhá za suverénne najrýchlejšou bežkyňou zo všetkých Američankou Jasmine Jonesovou (53,18).
Ledecká štartovala v piatej dráhe a v úvode sa držala v úzadí, no zároveň na kontakt s priečkami zaručujúcimi postup. V rovinke pred cieľom svoj výkon vystupňovala a predstihla ďalšie súperky. Pri druhej účasti na MS dosiahla svoje najlepšie umiestnenie, keďže v roku 2022 v americkom Eugene nedokončila rozbeh. Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej sa druhýkrát v kariére dostala pod 55 sekúnd, pričom za svojím tohtoročným osobným rekordom z Banskej Bystrice zaostala len o 17 stotín sekundy. Víťazkou jej rozbehu bola Anna Cockrellová z USA (53,63). „Bežalo sa mi super a som neskutočne šťastná, že sa mi podarilo predviesť takýto beh. Som rada za môj druhý najlepší čas v kariére, ako aj za to, že som sa kvalifikovala do semifinále. Je to pre mňa veľký úspech, z ktorého sa nesmierne teším,” uviedla Ledecká podľa portálu atletika.sk.
Debutantka na svetovom šampionáte Zapletalová prišla do Tokia vo vynikajúcej forme a hneď pri svojej premiére sa zaradila medzi favoritky na minimálne finálovú účasť. Tretí rozbeh štartovala v nevýhodnej deviatej dráhe, napriek tomu však s prehľadom finišovala druhá časom 54,15 s. Dvadsaťpäťročná slovenská rekordérka išla od úvodu na istotu, prekážky prekonávala v popredí 8-členného štartového poľa a kontrolovala si pozíciu. V záverečných metroch ešte pridala a bol z toho pohodlný postup, ale i ušetrenie síl pred stredajším semifinále. „Rozbehy mám úspešne za sebou aj s postupom do semifinále, čím som splnila prvý bod mojich ambícií. S behom však nie som úplne spokojná, lebo na ôsmej prekážke som spravila chybu, keď som išla na 16 krokov a stratila som tým rýchlosť. Trochu som zazmätkovala, ale udržala som si druhé postupové miesto, čo je dobré. Teraz sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať a potom sa pobiť o finále,” skonštatovala zverenka holandského trénera Brama Petersa. Semifinále žien bolo na programe v stredu večer SELČ.
V pondelok 15. septembra sa v rozbehoch na 400 m prekážok predstavil ešte debutant Patrik Dömötör (záverečný 5. rozbeh, 13.07 h SELČ). Aj u mužov postúpia do semifinále najlepší štyria z každého rozbehu a potom aj štyria zo zostávajúcich prostredníctvom časov.
MS v Tokiu - 400 m prek.:
Ženy
II. rozbeh:
1. Anna Cockrellová (USA) 53,63 s,
2. Andrenette Knightová (Jam.) 53,74,
3. Fatoumata Binta Diallová (Portug.) 54,54,
4. Daniela LEDECKÁ (SR) 54,86 - všetky priamy postup do semifinále
III. rozbeh:
1. Jasmine Jonesová (USA) 53,18 s,
2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 54,15,
3. Amalie Iuelová (Nór.) 54,65 - všetky priamy postup do semifinále
