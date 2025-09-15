< sekcia Šport
Zapletalová aj Ledecká sa v semifinále vyhnú konfrontácii s Bolovou
Finále disciplíny je na programe v piatok 19. septembra od 14.27 h.
Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová pobeží v stredu 17. septembra od 14.03 h SELČ v úvodnom semifinále disciplíny 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. Jej krajanka Daniela Ledecká sa predstaví v treťom semifinálovom behu od 14.19 h. Obe slovenské reprezentantky sa v bojoch o finálovú účasť vyhnú holandskej obhajkyni zlata Femke Bolovej. Slovenský atletický zväz (SAZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Zapletalová nastúpi v piatej dráhe s tretím najlepším osobným rekordom (53,18) po Američanke Jasmine Jonesovej (52,29) a Kemi Adekoyovej z Bahrajnu (53,09). Ledecká bude mať dráhu číslo 4 a s osobným maximom 54,69 patrí k outsiderkám tretieho semifinále. Do finále sa prebojujú priamo dve najlepšie semifinalistky z každého behu, finálovú osmičku doplnia dve pretekárky na základe času.
Zapletalová dosiahla v rozbehoch šiesty najlepší čas celkovo (54,15), keď dobehla v treťom rozbehu druhá za suverénne najrýchlejšou bežkyňou zo všetkých Američankou Jonesovou (53,18). Ledecká mala 17. najlepší čas (54,86).
Finále disciplíny je na programe v piatok 19. septembra od 14.27 h.
Zapletalová nastúpi v piatej dráhe s tretím najlepším osobným rekordom (53,18) po Američanke Jasmine Jonesovej (52,29) a Kemi Adekoyovej z Bahrajnu (53,09). Ledecká bude mať dráhu číslo 4 a s osobným maximom 54,69 patrí k outsiderkám tretieho semifinále. Do finále sa prebojujú priamo dve najlepšie semifinalistky z každého behu, finálovú osmičku doplnia dve pretekárky na základe času.
Zapletalová dosiahla v rozbehoch šiesty najlepší čas celkovo (54,15), keď dobehla v treťom rozbehu druhá za suverénne najrýchlejšou bežkyňou zo všetkých Američankou Jonesovou (53,18). Ledecká mala 17. najlepší čas (54,86).
Finále disciplíny je na programe v piatok 19. septembra od 14.27 h.