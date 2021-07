Zapletalová bude titul oslavovať len deň a potom sa sústredí na Tokio

Tallinn 11. júla (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová si splnila hlavný cieľa a výborne sa naladila na nadchádzajúce olympijské hry. Zverenka Petra Žňavu v sobotu potvrdila úlohu hlavnej favoritky a v Tallinne sa stala majsterkou Európy do 23 rokov na 400 metrov prekážok. Vo finále navyše zabehla časom 54,28 sekundy slovenský rekord (doteraz 55,19) aj rekord šampionátu (doteraz 54,50). Titul oslávi s rodinou a potom sa už sústredí na Tokio, kde chce postúpiť do semifinále, no poškuľuje aj vyššie.



Zapletalová vyhrala finále o takmer sekundu pred Španielkou Sarou Callegovou. V rozhovore pre portál Slovenského atletického zväzu priznala, že nečakala tak ľahkú cestu za zlatom: "Vôbec nie, ale verila som si. Vedela som, že mám šancu zvíťaziť, že na to mám, ale predpokladala som, že nedostanem nič zadarmo, lebo baby sú tiež rýchle. Myslela som si však, že to bude náročnejšie a zvediem tuhý boj o zlato. Určite to bola moja najlepšia prekážkarská štvorstovka v kariére. Vyšla mi každá z desiatich prekážok, čo sa doposiaľ ani raz nepodarilo."



Slovenskú atletickú nádej veľmi potešil aj víťazný čas, ktorý predpovedal jej odborný konzultant: "Očakávala som výkon na úrovni 54,60, na taký som sa cítila. Môj odborný konzultant Miro Vavák však podľa toho, čo som odbehala v tréningoch a podľa jeho pozorovaní na pretekoch, tipoval, že ak mi všetko vyjde, môžem v tomto roku zabehnúť dokonca čas 54,30. A – mal pravdu. On už viackrát predpovedal nejaké veci a vždy mu to vyšlo. Je neuveriteľné, aké má skvelé oko, a ako dobre ma odhadol."



Pre Zapletalovú bolo najdôležitejšie zvládnuť finále najmä po mentálnej stránke, čo sa jej podarilo. "Bolo to dosť náročné, bola som favoritka, ale snažila som sa nepripúšťať si to. V rozcvičke pred finále som z toho mala trochu stres, ale rýchlo som sa upokojila. Stavila som na vieru vo svoje sily. Nedovolila som hlave, aby sa mi plietla pomedzi nohy! Nechala som ísť nohy a znemožnila som hlave, aby ich brzdila. Sústredila som sa stopercentne na každú prekážku a tak vyzeral aj výsledok," uviedla čerstvá majsterka Európy pre atletika.sk.



Titul, ako hovorí jej tréner, však môže oslavovať len 24 hodín po pretekoch, potom sa už sústredí na ďalšie preteky. Tie prídu pod piatimi kruhmi v Tokiu: "Európsky šampionát a úspech na ňom bol pre mňa prvoradý, až potom nasledovala olympiáda. Splnila som v Tallinne cieľ, všetko zo mňa opadlo a v Tokiu naozaj nebudem mať dôvod byť pod tlakom či byť nervózna. Pokúsim sa dostať sa do semifinále – to sme si s trénerom vytýčili ako základný cieľ." Na otázku, či by sa mohla dostať aj medzi osmičku najlepších, odpovedala: "V Tokiu pôjdem postupnými krokmi – ako pred tromi rokmi na juniorských MS v Tampere. Vtedy bol môj cieľ dostať sa do semifinále a v ňom bežať čo najlepšie. Prebojovala som sa až do finále, skončila som piata. V Tokiu sa budem snažiť dostať sa do semifinále, v ňom bežať čo najlepšie a uvidíme, čo z toho vzíde."